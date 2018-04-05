Meituan купила Mobike

Пекин, 5 апреля / Синьхуа / — Ведущая китайская компания велошеринга Mobike в среду объявила о заключении сделки с группой Meituan, которой теперь принадлежит полный пакет акций компании.

Согласно договору, состав руководства и бренд Mobike останутся неизменными, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.

Председателем Mobike станет Ван Син, исполнительный директор Meituan — онлайн-сервиса для заказа еды, покупки билетов в кино и бронирования столиков в ресторанах.

Сделка, стоимость которой не разглашается, нацелена на создание нового потребительского опыта.

Mobike выступает за низкоуглеродный образ жизни, и Meituan, по словам Ван Сина, будет полностью поддерживать Mobike в развитии технологических инноваций.

Велосипедами компании Mobike, основанной в 2015 году, пользуются более 200 млн человек, которые совершают свыше 30 млн поездок в день. -0-