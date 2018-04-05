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Meituan купила Mobike
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Meituan купила Mobike 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — Ведущая китайская компания велошеринга Mobike в среду объявила о заключении сделки с группой Meituan, которой теперь принадлежит полный пакет акций компании.
Согласно договору, состав руководства и бренд Mobike останутся неизменными, говорится в совместном пресс-релизе двух компаний.
Председателем Mobike станет Ван Син, исполнительный директор Meituan — онлайн-сервиса для заказа еды, покупки билетов в кино и бронирования столиков в ресторанах.
Сделка, стоимость которой не разглашается, нацелена на создание нового потребительского опыта.
Mobike выступает за низкоуглеродный образ жизни, и Meituan, по словам Ван Сина, будет полностью поддерживать Mobike в развитии технологических инноваций.
Велосипедами компании Mobike, основанной в 2015 году, пользуются более 200 млн человек, которые совершают свыше 30 млн поездок в день. -0-
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