«Ъ»: «Лукойл» обсуждает покупку долей в двух блоках на казахстанском шельфе

Заинтересовавшие компанию участки находятся в южной части казахстанского шельфа. Недалеко от этого района находятся совместные предприятия «Лукойла» и «Казмунайгаза» — Центральное и Хвалынское месторождения, пишет газета.

В феврале глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что компания интересуется участием в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией . По его словам, законодательство Казахстана после недавних изменений позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.

В настоящее время «Лукойл» участвует в проекте разработки Карачаганкского месторождения в Казахстане. Карачаганакское газоконденсатное месторождение расположено в Аксайском районе Уральской области Республики Казахстан. Разработкой и освоением месторождения занимается консорциум Karachaganak Petroleum Operating B. V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).