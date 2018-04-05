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«Ъ»: «Лукойл» обсуждает покупку долей в двух блоках на казахстанском шельфе
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«Ъ»: «Лукойл» обсуждает покупку долей в двух блоках на казахстанском шельфе 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" хочет приобрести доли в двух новых блоках на казахстанском шельфе Каспийского моря — I-P-2 и Женис. Российская нефтяная компания обсуждает с "Казмунайгазом" вхождение в проект, сообщил газете «Коммерсантъ» министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Заинтересовавшие компанию участки находятся в южной части казахстанского шельфа. Недалеко от этого района находятся совместные предприятия «Лукойла» и «Казмунайгаза» — Центральное и Хвалынское месторождения, пишет газета.
В феврале глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что компания интересуется участием в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана на границе с Россией. По его словам, законодательство Казахстана после недавних изменений позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях.
В настоящее время «Лукойл» участвует в проекте разработки Карачаганкского месторождения в Казахстане. Карачаганакское газоконденсатное месторождение расположено в Аксайском районе Уральской области Республики Казахстан. Разработкой и освоением месторождения занимается консорциум Karachaganak Petroleum Operating B. V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), Сhevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).
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