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Аргентинская YPF и чилийская ENAP совместно увеличат добычу газа в Магеллановом проливе
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Аргентинская YPF и чилийская ENAP совместно увеличат добычу газа в Магеллановом проливе 

Прайм 44 минуты назад
МЕХИКО, 5 апр /ПРАЙМ/. Аргентинская энергокомпания YPF и чилийская ENAP договорились о совместной реализации газового проекта в Аргентине стоимостью 354 миллиона долларов, сообщило издание America Economia.
Компании в рамках проекта в Магеллановом проливе намерены увеличить добычу газа с 2,4 миллиона кубометров в день до более чем 4 миллионов, нефти — на 25%. Оператором проекта является чилийская компания.
Проект расположен на стороне Аргентины в восточной части залива, в зоне со сложными климатическими и инфраструктурными условиями.
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