Аргентинская YPF и чилийская ENAP совместно увеличат добычу газа в Магеллановом проливе

МЕХИКО , 5 апр /ПРАЙМ/. Аргентинская энергокомпания YPF и чилийская ENAP договорились о совместной реализации газового проекта в Аргентине стоимостью 354 миллиона долларов, сообщило издание America Economia.

Компании в рамках проекта в Магеллановом проливе намерены увеличить добычу газа с 2,4 миллиона кубометров в день до более чем 4 миллионов, нефти — на 25%. Оператором проекта является чилийская компания.

Проект расположен на стороне Аргентины в восточной части залива, в зоне со сложными климатическими и инфраструктурными условиями.