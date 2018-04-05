Ещё
Тепличный комплекс стоимостью 3,6 млрд руб появится на Камчатке в 2019 г — власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тепличный комплекс стоимостью 3,6 млрд руб появится на Камчатке в 2019 г — власти 

Прайм 18 минут назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр /ПРАЙМ/. На Камчатке в следующем году будет реализован масштабный инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса по производству овощей стоимостью 3,6 миллиарда рублей, сообщает краевое правительство.
"Планируемый объем инвестиций составит порядка 3,6 миллиарда рублей. В настоящее время ведется работа по оформлению земельных взаимоотношений. Ожидается, что до конца 2018 года инвестор закончит все необходимые процедуры и получит разрешение на строительство", — говорится в сообщении. Инициатором проекта выступает компания «Тепличный комплекс „Камчатский“.
Отмечается, что строительство будет осуществляться с применением инновационной технологии Ultra Clima. Комплекс размесят в Елизовском районе Камчатского края.
»Подобных высокотехнологичных тепличных комплексов в Камчатском крае никогда не было. Он уникален как в части технического оснащения, так и по объемам производства. Планируется, что когда производство будет выведено на полную мощность, на рынок региона будет поступать порядка 5,8 тысячи тонн огурцов и около 3,4 тысячи тонн томатов в год", — приводит пресс-служба правительства слова министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александра Кучеренко.
Власти Камчатки подчеркивают, что для края, где в настоящее время производится всего около 8-10% собственных овощей, это существенный объем продукции. Кроме того, реализация проекта позволит создать более 200 новых рабочих мест. Запуск производства планируется в ноябре-декабре 2019 года.
Прайм: последние новости
Отмена монополии РЖД улучшит сервис пассажирских перевозок ФАС удовлетворила ходатайство о создании СП Сбербанка и "Яндекса" Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение264
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Рудковская опозорила Плющенко30
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений309
РФ созывает заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»44
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение