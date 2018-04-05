Ещё
94-летний миллиардер лишился голоса и продолжил материть подчиненных через iPad
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

94-летний миллиардер лишился голоса и продолжил материть подчиненных через iPad 

Lenta.ru 31 минуту назад
94-летний миллиардер Самнер Редстоун (Sumner Redstone) потерял возможность говорить из-за болезни, однако нашел выход из положения и пользуется установленным на его iPad набором фраз, которые помогают ему общаться с подчиненными. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Медиамагнат, владеющий конгломератом Viacom, обходится всего несколькими односложными фразами. На быстром доступе его гаджета установлены фразы «Да», «Нет» и «Пошел ты…» (Fuck you).
В настоящее время обсуждается вопрос о слиянии Viacom с корпорацией CBS. Пользовался ли Редстоун при этом обсуждении своим электронным помощником — неизвестно.
В 2016 году суд Лос-Анджелеса направил Редстоуна на психиатрическую экспертизу. Это было сделано после того, как бывшая девушка американца Мануэла Херзер (Manuela Herzer) заявила, что он недееспособен.
Редстоун является председателем правления медиакомпании Viacom, включающей в себя кабельные и спутниковые телевизионные сети MTV Networks. Он также владеет оператором кинотеатров National Amusements и контрольными пакетами CBS и Paramount. Состояние бизнесмена оценивается в 5,1 миллиарда долларов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение264
Рудковская опозорила Плющенко29
На пляже Таиланда нашли «Чужого»24
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений309
РФ созывает заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»45
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение