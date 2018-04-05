Правительство РФ одобрило законопроект о проведении аукционов на участки на шельфе

"Газпром", Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о проведении аукционов на участки на шельфе РФ , если на них одновременно претендуют "Роснефть" Госдума в ближайшее время рассмотрит документ в первом чтении, говорится в сообщении Минприроды

"В ближайшее время документ будет внесен в Государственную Думу РФ для рассмотрения в первом чтении", — говорится в сообщении.

Сейчас правительство РФ может выдавать лицензии на разработку шельфовых месторождений РФ только «Роснефти» и «Газпрому», однако законодательством не предусмотрена процедура выдачи лицензий на шельфовые участки, на которые претендуют обе компании.

"Правоприменительная практика показала несовершенство существующей процедуры безаукционного предоставления права пользования участками недр континентального шельфа РФ, что негативно сказывается на освоении недр в современных экономических условиях", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донского.