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Добыча газа на шельфе РФ выросла в 2017 году на 3,5% — до 34,1 млрд кубометров
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Добыча газа на шельфе РФ выросла в 2017 году на 3,5% — до 34,1 млрд кубометров 

Rambler News Service 33 минуты назад
Добыча газа на российском шельфе выросла в 2017 году на 3,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 34,081 млрд кубометров, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Доля континентального шельфа в общем объеме уменьшилась с 5,1% в 2016 году до 4,9% в отчетном. Основной прирост добычи получен на шельфе Каспийского моря — на 33,2%, до 2,584 млрд кубометров, благодаря росту добычи «Лукойла». Увеличение добычи газа отмечено также в шельфе Охотского моря — на 1,5%, до 29,711 млрд кубометров.
Добыча на шельфе Чёрного моря увеличилась на 1,6% — до 1,68 млрд кубометров, на шельфе Азовского моря — в 3,7 раза, до 54,3 млн кубометров, на шельфе Печорского моря — на 2,9%, до 46,3 млн кубометров.
Добыча на шельфе Балтийского моря снизилась на 14,3% — до 5,4 млн кубометров.
Добыча газа на российском шельфе в 2016 году, согласно данным Минэнерго, составляла 32,9 млрд кубометров.
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 Ещё 2 источника 
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