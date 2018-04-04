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Программа снижения потерь позволила «Россетям» сэкономить 36 млрд руб за 5 лет — Новак
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Программа снижения потерь позволила «Россетям» сэкономить 36 млрд руб за 5 лет — Новак 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак поздравил с пятилетием компанию «Россети» и отметил, что программа снижения потерь позволила «Россетям» снизить их за пять лет до 8,93% с 9,88%, а экономический эффект за этот же период составил 36 миллиардов рублей, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Сегодня мы с вами отмечаем первый юбилей компании, которую еще недавно вместе создавали. «Россети» стала одной из крупнейших электросетевых компаний в мире с самой большой сетью линий электропередач", — приводятся в сообщении слова Новака.
"За 5 лет компании «Россети» удалось снизить удельную аварийность вдвое, а программа снижения потерь позволила снизить их за 5 лет с 9,88% до 8,93% и дала экономический эффект более 36 миллиардов рублей", — отметил он.
Кроме того, министр указал, что «Россети» за пять лет стала современной, инновационной, устремленной в будущее и привлекательной для отечественных и иностранных инвесторов компанией. Он напомнил, что за прошлый год компания получила свыше 100 миллиардов чистой прибыли.
"Впереди у нас еще очень много задач, в том числе поставленных президентом в ежегодном послании — это повышение конкурентоспособности, эффективности операционной деятельности, и переход на цифровые технологии, и модернизация, и развитие распределенной энергетики, и участие в инфраструктурных проектах. Не сомневаюсь, что с ними удастся успешно справиться", — отметил министр.
Он также добавил, что более 2,3 миллиона километров ЛЭП, из которых более 140 тысяч километров — магистральные, 500 тысяч подстанций компании мощностью 773 тысячи МВА обеспечивают передачу 75% всей вырабатываемой в России электроэнергии.
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