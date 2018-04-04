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В 2017 году общая мировая касса кинопроката составила рекордные 40,6 миллиарда долларов
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В 2017 году общая мировая касса кинопроката составила рекордные 40,6 миллиарда долларов 

DTF.RU 33 минуты назад
Фото: DTF.RU
При этом посещаемость сеансов в США упала до минимального значения за последние 23 года.
Согласно отчёту американской ассоциации кинокомпаний, общие сборы фильмов по всему миру в 2017 году превысили 40 миллиардов долларов, в том числе благодаря росту показателей Китая, которые компенсировали результаты США и Канады.
Сумма, заработанная картинами в домашнем прокате США, уменьшилась на 2% — с 11,6 миллиарда в 2016 году до 11,2 миллиарда долларов в 2017-м. Падение посещаемости также компенсировали выросшие цены на билеты, так как их общее количество снизилось на 6% до 1,24 миллиарда. Это самая низкая посещаемость в США с 1995 года.
Помимо этого, в свой отчёт ассоциация впервые включила данные по домашнему прокату. Оказалось, что общие траты на подобные развлечения выросли на 11% до 47,8 миллиарда долларов, в первую очередь благодаря популярности онлайн-кинотеатров. Траты на покупку цифровых копий также увеличились — в США на 20% и во всём мире на 41%, а количество подписчиков различных видеосервисов выросло на треть и составило 446,8 миллиона человек.
Общие сборы фильмов по всему миру в миллиардах долларов
Глава ассоциации Чарльз Ривкин заявил, что индустрия сильно изменилась, однако в основном уделил внимание лишь плюсам. Например, он отметил рост количества реализованных билетов на мировом рынке и цифровые продажи.
Кроме того, согласно отчёту, частые посетители кинотеатров (то есть те, кто ходит на сеансы как минимум раз в месяц), несмотря на то, что их всего 12% от всего населения США и Канады, купили почти половину всех проданных билетов. При этом 24% населения Северной Америки вообще не ходит в кинотеатры.
Общее количество потраченных на развлечения денег — как в кинотеатрах, так и дома — во всём мире составило 88,4 миллиарда долларов, включая билеты, аренду фильмов, а также продажу дисков и цифровых копий. Это на 7% больше, чем за тот же период годом ранее.
В США этот показатель вырос более чем на 1% до 31,16 миллиарда долларов. Самым большим сегментом оказались онлайн-кинотеатры и различные сервисы аренды и скачивания цифровых копий фильмов — они получили 43% от общей прибыли. От продажи билетов было получено ещё 35%, а физические копии принесли 22%.
#кино #деньги
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