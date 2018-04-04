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Доказанные запасы нефти Бразилии в 2017 г выросли на 1%, газа — снизились на 2%
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Доказанные запасы нефти Бразилии в 2017 г выросли на 1%, газа — снизились на 2% 

Прайм 38 минут назад
МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Доказанные запасы (P1) нефти Бразилии в 2017 году выросли на 1%, до 12,835 миллиарда баррелей, газа — снизились на 2%, до 369,9 миллиарда кубических метров, сообщило бразильское Национальное агентство нефти, газа и биотоплива (ANP).
Доказанные, вероятные и возможные запасы (3P) нефти выросли на 4%, до 23,63 миллиарда баррелей, газа — снизились на 5%, до 609,213 миллиарда кубических метров.
При этом 95,35% всех доказанных запасов нефти сосредоточено в морских месторождениях. Коэффициент возмещения запасов по итогам года составил 118%.
В 2017 году Бразилия увеличила объемы добычи нефти на 4%, до 957 миллионов баррелей (2,622 миллиона баррелей в день), добыча газа выросла на 6%, до 40 миллиардов кубометров, или 110 миллионов кубометров в день.
При этом добыча нефти и газа в подсолевом слое впервые в истории превысила половину от общей добычи и составила 1,685 миллиона баррелей в день. Всего в стране добывалось 3,32 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
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