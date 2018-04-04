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Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже
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Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже
Прайм
38 минут назад
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Ниже приведены итоги торгов ОФЗ на
Московской Бирже
на момент закрытия 4 апр 2018 года
* Цены сделок, процент от номинала
Информация предоставлена СИ
ММВБ
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