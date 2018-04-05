Mail.Ru Group и «Мегафон» выйдут на рынок такси

Mail.Ru Group и оператор связи «Мегафон» договорились о покупке 55% акций агрегатора такси «Ситимобил». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух близких к сделке источников.
Сделка обойдется для сторон в $35 млн По словам источников, 30% доли агрегатора получит «Мегафон», а остальные 25% — Mail.Ru Group. Консолидация активов не планируется. Сделка является экспериментом для обеих компаний, в рамках которого они смогут протестировать рынок агрегаторов такси.
Представители компаний отказались давать комментарии изданию о сделке. Управляющий партнер «Ситимобил» Арам Аракелян в разговоре с Roem.ru опроверг информацию о продаже компании.
Mail.Ru Group несколько лет назад уже планировал выйти на рынок онлайн-такси, чтобы конкурировать на нем с «Яндексом». Источник на рынке такси-сервисов рассказал vc.ru, что Mail.Ru Group вел переговоры о покупке доли в Gett, инвестициях в группу «Везет» и партнерстве с inDriver.