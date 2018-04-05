«Ъ»: Mail.Ru Group и «Мегафон» выйдут на рынок такси — купили 55% «Ситимобил»

Сделка обойдется для сторон в $35 млн По словам источников, 30% доли агрегатора получит «Мегафон», а остальные 25% — Mail.Ru Group. Консолидация активов не планируется. Сделка является экспериментом для обеих компаний, в рамках которого они смогут протестировать рынок агрегаторов такси.

Представители компаний отказались давать комментарии изданию о сделке. Управляющий партнер «Ситимобил» Арам Аракелян в разговоре с Roem.ru опроверг информацию о продаже компании.