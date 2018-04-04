Ещё
«Ъ»: Mail.Ru Group и «Мегафон» приобретут доли в онлайн-агрегаторе такси CityMobil
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ъ»: Mail.Ru Group и «Мегафон» приобретут доли в онлайн-агрегаторе такси CityMobil 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Компании Mail.Ru Group и "Мегафон" договорились о приобретении долей в размере около 30% и 25% в онлайн-сервисе такси CityMobil. Об этом в среду сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Представители трех компаний отказались от комментариев.
По словам одного из источников «Коммерсантъа», сделка с CityMobil является экспериментом. Также возможность инвестирования рассматривают и другие компании.
"Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах", — прокомментировал он.
Как рассказал другой собеседник газеты, CityMobil ведет поиск инвесторов с 2017 года. В октябре 2017 года партнером агрегатора стала компания МТС.
"Коммерсантъ" уточняет, что бизнесом CityMobil управляет компания «Сити-мобил», обладающая лицензией на деятельность такси. По данным Kartoteka.ru, «Сити-мобил» владеет Арам Аракелян (47,5%), ООО «Компания А. В. А» Владислава Абрамяна (35,84%) и Феликс Вартанян (16,66%).
ТАСС: последние новости
Объем ж/д перевозок каменного угля в/из портов в январе-марте достиг 39,5 млн тонн ФАС удовлетворила ходатайство по созданию СП "Яндекс.Маркета" и Сбербанка Миллер: транзит российского газа через Украину снизится до 10-15 млрд куб. м
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений265
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение41
На пляже Таиланда нашли «Чужого»20
Рудковская опозорила Плющенко9
Госпитализирована Эдита Пьеха16
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение