«Ъ»: Mail.Ru Group и «Мегафон» приобретут доли в онлайн-агрегаторе такси CityMobil

Представители трех компаний отказались от комментариев.

По словам одного из источников «Коммерсантъа», сделка с CityMobil является экспериментом. Также возможность инвестирования рассматривают и другие компании.

"Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах", — прокомментировал он.

Как рассказал другой собеседник газеты, CityMobil ведет поиск инвесторов с 2017 года. В октябре 2017 года партнером агрегатора стала компания МТС

"Коммерсантъ" уточняет, что бизнесом CityMobil управляет компания «Сити-мобил», обладающая лицензией на деятельность такси. По данным Kartoteka.ru, «Сити-мобил» владеет Арам Аракелян (47,5%), ООО «Компания А. В. А» Владислава Абрамяна (35,84%) и Феликс Вартанян (16,66%).