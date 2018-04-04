Восточный Банк в I квартале увеличил выдачу POS-кредитов на 62%

Восточный Банк в I квартале 2018 года выдал на 62% POS-кредитов больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Отдельно банк «Восточный» проанализировал изменения в первом квартале 2018 года на рынке POS-кредитования, активность клиентов и их географию в сфере целевых займов по своей сети. Так, средняя сумма целевого кредита в первом квартале 2018 году составила 46 тысяч рублей», — говорится в релизе.

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