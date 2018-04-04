Ещё
Восточный Банк в I квартале увеличил выдачу POS-кредитов на 62%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточный Банк в I квартале увеличил выдачу POS-кредитов на 62% 

Банки.ру 31 минуту назад
Восточный Банк в I квартале 2018 года выдал на 62% POS-кредитов больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Отдельно банк «Восточный» проанализировал изменения в первом квартале 2018 года на рынке POS-кредитования, активность клиентов и их географию в сфере целевых займов по своей сети. Так, средняя сумма целевого кредита в первом квартале 2018 году составила 46 тысяч рублей», — говорится в релизе.
Продуктовый виджет
Чаще всего кредиты в торговых точках (помимо Москвы) берут жители Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска. По данным Восточного Банка, тройка самых популярных сегментов в POS-кредитовании — бытовая техника/электроника, мебель и обучение.
Банки.ру: последние новости
Минфин: основными покупателями ОФЗ-н стали пенсионеры ФАС не нашла нарушений в акции Альфа-Банка по привлечению клиентов Официальный курс доллара вырос на 23 копеек, евро — на 4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений183
На пляже Таиланда нашли «Чужого»18
Госпитализирована Эдита Пьеха15
Украина избавится от дружбы с Россией244
У России нашелся неожиданный защитник52
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение