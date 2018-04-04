Объемы добычи нефти в Казахстане выросли в четыре раза

Добыча нефти в Казахстане выросла в четыре раза. Об этом сообщил президент страны Нурсултан Назарбаев на встрече с иностранными инвесторами, передает телеканал «МИР 24». Сейчас республика добывает 85 миллионов тонн углеводородного сырья в год, но Казахстан намерен увеличить объемы добычи. При этом власти уделяют внимание и проектам, которые связаны с возобновляемыми источниками энергии, а так же разработке сланцевой нефти и производству современных смазочных материалов.

«В связи с волатильностью цен на нефть и газ, развитием альтернативных технологий стоит вопрос сегодня глубокой переработки нефти и газа, а не только торговли сырой нефтью. Казахстан также в этом заинтересован. Я сегодня на встрече говорил, что правительству необходимо проработать вопросы строительства предприятий по переработке и доложить мне об этих планах. На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости и завоза импортных нефтепродуктов», — сказал Назарбаев.

На Тенгизском месторождении в Казахстане стартовал проект расширения производства. Завершить его планируют к 2022 году.

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