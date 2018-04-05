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Волонтеров ЧМ-2018 проверяют на причастность к терроризму
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Волонтеров ЧМ-2018 проверяют на причастность к терроризму 

Казанский репортер 50 минут назад
Фото: Казанский репортер
Волонтеров чемпионата мира по футболу, который пройдет в городах России в 2018 году, проверяют на причастность к террористической деятельности. О проводимой работе в ходе Московской конференции по международной безопасности рассказал заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Напомним, матчи ЧМ-2018, в том числе, пройдут в Казани. По словам Зубова, проверки проводятся созданным российским футбольным информационным пунктом совместно с региональными центрами оперативного управления. Постепенно накапливается информация по группам риска, резюмировал замминистра.
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