МТС Банк по итогам 2018 года намерен получить 1,5—2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

МТС Банк в 2018 году намерен заработать не меньше, чем в прошлом, — порядка 1,5—2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Такими планами поделился в интервью порталу Банки.ру председатель правления МТС Банка Илья Филатов

«На прошлый год мы закладывали прибыль в четыре раза ниже полученной, в итоге в 2017 году мы получили 2 миллиарда рублей. По итогам этого года также планируем заработать порядка 1,5—2 миллиардов. При этом мы уже защитили достаточно большой объем инвестиционной программы у акционеров — порядка 2 миллиардов рублей нам разрешили потратить на модернизацию бизнес-модели, digital-часть, технологическую разработку», — рассказал предправления МТС Банка.