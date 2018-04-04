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«Ингосстрах» в 2017 году предотвратил случаи мошенничества на 1,1 млрд рублей
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«Ингосстрах» в 2017 году предотвратил случаи мошенничества на 1,1 млрд рублей 

Банки.ру 56 минут назад
Страховая компания «Ингосстрах» в 2017 году предотвратила 2,556 тыс. попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат, на 1,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе страховщика.
«Деятельность департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объеме 1,9 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы — 1,1 миллиарда рублей (58%) — составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее», — говорится в релизе.
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За отчетный период сотрудники «Ингосстраха» направили 155 обращений в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 92 уголовных дела. Предотвращено 312 случаев крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. рублей. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков остановлены неправомерные выплаты в объеме 586 млн рублей, отмечают в компании.
«Причиной подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы является выявленный и установленный факт мошеннических действий в отношении компании. Две трети всех заявлений приходятся на моторное страхование. При этом основная часть связана с ОСАГО (более 50% заявлений), меньшая часть с каско (15%), остальные случаи связаны с другими видами страхования», — пояснили в пресс-службе.
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