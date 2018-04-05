Ещё
КАМАЗ продолжает экономить на изготовлении ТС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КАМАЗ продолжает экономить на изготовлении ТС 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На кузнечному заводе компании продолжаются работы по замене старого оборудования на современное. После окончания реализации всех проектов по переоборудованию, челнинский автогигант сможет экономить до нескольких миллионов рублей в год.
Только по предварительным данным экономический эффект от проектов оценивается в двенадцать миллионов рублей в год. Хотя, реальные суммы могут быть значительно больше. Особой экономии удалось добиться за счёт уменьшения энергопотребления на тридцать процентов.
Представители компании КАМАЗ заявили, что на модернизацию производственной площадки было выделено около трёх миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено контролю операций.
Главным проектом компании является подготовка производственной площадки для изготовления принципиально нового двигателя Р6. В настоящее время завершаются работы на линии обработки головки блока цилиндра. В некоторых цехах уже производятся пуско-наладочные работы.
Daily-Motor: последние новости
Renault и Nissan могут стать единим автопроизводителем Daimler AG и ПАО КАМАЗ увеличили выручку Ушел из жизни конструктор легендарного ВАЗ-2108
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье обвалились цены на дачи80
Войска ВВО подняты по тревоге64
«Крым захватим танками»183
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова108
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством70
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение