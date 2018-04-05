КАМАЗ продолжает экономить на изготовлении ТС

На кузнечному заводе компании продолжаются работы по замене старого оборудования на современное. После окончания реализации всех проектов по переоборудованию, челнинский автогигант сможет экономить до нескольких миллионов рублей в год.

Только по предварительным данным экономический эффект от проектов оценивается в двенадцать миллионов рублей в год. Хотя, реальные суммы могут быть значительно больше. Особой экономии удалось добиться за счёт уменьшения энергопотребления на тридцать процентов.

Представители компании КАМАЗ заявили, что на модернизацию производственной площадки было выделено около трёх миллиардов рублей. Особое внимание будет уделено контролю операций.

Главным проектом компании является подготовка производственной площадки для изготовления принципиально нового двигателя Р6. В настоящее время завершаются работы на линии обработки головки блока цилиндра. В некоторых цехах уже производятся пуско-наладочные работы.