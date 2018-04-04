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Рынок золота на Московской бирже в январе-марте снизился на 16,7%
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Рынок золота на Московской бирже в январе-марте снизился на 16,7% 

Прайм 56 минут назад
Фото: Прайм
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-марта 2018 года снизился на 16,67% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 8 тонн, по серебру — вырос в 12 раз, до 2,68 тонны, сообщает биржа.
В денежном выражении на Московской бирже в январе-марте 2018 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 19,7 миллиарда рублей против 24,4 миллиарда рублей в январе-марте 2017 года. Только в марте было заключено сделок на 6,7 миллиарда рублей, в том числе золотом — на 2,7 тонны и 219 килограммов серебром.
Как сообщалось, на Московской бирже в 2017 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 115,7 миллиардов рублей, в 2016 году — на сумму более 124,8 миллиарда рублей.
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ, выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.
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