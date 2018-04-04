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Четыре туроператора прекращают деятельность
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Четыре туроператора прекращают деятельность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московские туроператоры "Алеф — корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности, сообщается на сайте ассоциации "Турпомощь".
Туроператоры направили в ассоциацию заявления на возврат средств из фонда персональной ответственности "Турпомощи". Их рассмотрят в 30-дневный срок, в течение которого также будет сформирован реестр неисполненных обязательств перед третьими лицами.
Таким образом, всем туристам, кто подпадает под эту категорию, могут вернуть деньги.
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