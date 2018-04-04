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Минфин: суммарные продажи «народных» ОФЗ составили 43 млрд рублей по итогам трех выпусков
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Минфин: суммарные продажи «народных» ОФЗ составили 43 млрд рублей по итогам трех выпусков 

Rambler News Service 1 час назад
Суммарные продажи «народных» ОФЗ составили 43 млрд рублей по итогам размещения трех выпусков, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов.
«По результатам эмиссии трех выпусков граждане приобрели ОФЗ-н на сумму 43 миллиарда рублей. Основная часть продаж пришлась на новых клиентов банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше», — говорится в сообщении.
Дебютный выпуск «народных» ОФЗ на 15 млрд руб. был размещен с апреля по июнь 2017 года. Средняя сумма покупки составляла около 1 млн руб., облигации можно было купить только на брокерский счет, агентами по размещению выступили Сбербанк и ВТБ24.
Размещение последующих траншей по 15 млрд руб. началось в июне и сентябре 2017 года.
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