Минфин: суммарные продажи «народных» ОФЗ составили 43 млрд рублей по итогам трех выпусков

Суммарные продажи «народных» ОФЗ составили 43 млрд рублей по итогам размещения трех выпусков, сообщается в материалах на сайте Министерства финансов.

«По результатам эмиссии трех выпусков граждане приобрели ОФЗ-н на сумму 43 миллиарда рублей. Основная часть продаж пришлась на новых клиентов банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше», — говорится в сообщении.

ВТБ24. Дебютный выпуск «народных» ОФЗ на 15 млрд руб. был размещен с апреля по июнь 2017 года. Средняя сумма покупки составляла около 1 млн руб., облигации можно было купить только на брокерский счет, агентами по размещению выступили Сбербанк

Размещение последующих траншей по 15 млрд руб. началось в июне и сентябре 2017 года.