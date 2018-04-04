Рубль вечером компенсировал снижение и мало менялся на попытках нефти подрасти

Рубль вечером компенсировал часть снижения к евро и вышел в плюс к доллару на фоне возврата рынка нефти выше 67 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Минфин надавил на рубль, подняв объем покупок валюты в апреле, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.13 мск снижался на 0,05 рубля — до 57,51 рубля, курс евро рос на 0,06 рубля, до 70,72 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ ЧАСТЬ СНИЖЕНИЯ

Курс рубля к доллару и к евро вечером немного улучшил позиции: валюта США слегка снижалась, евро подрастал, отыгрывая укрепление на форекс.

Возврат рынка нефти выше 67 долларов за баррель сорта Brent поддержал курс российской валюты.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 марта, снизились на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 425,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики напротив, ожидали роста запасов на 1,4 миллиона баррелей. Впрочем, добыча нефти в США за неделю выросла на 27 тысяч баррелей до 10,46 миллиона баррелей в сутки. Это сдержало более существенное подорожание черного золота.

Определенное давление на рубль оказали и новости о повышении Минфином РФ с 6 апреля по 8 мая объема покупок валюты на внутреннем рынке до 11,5 миллиарда рублей в день с 9,6 миллиарда рублей с 7 марта по 5 апреля. Суммарный объем покупок составит 240,7 миллиарда рублей против 192,5 миллиарда рублей месяцем ранее.

Рост объемов и кумулятивный эффект покупок валюты дают о себе знать, говорят эксперты, рассуждая о курсообразовании рубля.

В итоге доллар и евро вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти осталась около 3,85 тысяч рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Доллар встретил сопротивление на уровне 57,9 рубля, и, не сумев преодолеть данную отметку, американская валюта скорректировалась и постепенно растеряла большую часть утреннего преимущества, рассуждает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».

Падение усилилось ближе к вечеру после роста нефтяных котировок на данных по сокращению запасов в США, добавил он.

Инвесторы покупали бумаги с защитой от инфляции, ожидая ее удвоения к концу года, добавил он, говоря о курсообразовании рубля.