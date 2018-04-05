Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 2,18%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, промышленности и технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подорожал на 2,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fingerprint Cards (ST:FINGb), которые подорожали на 0,68 п. (9,05%), закрывшись на отметке в 8,24. Котировки Abb (ST:ABB) выросли на 6,8 п. (3,69%), завершив торги на уровне 191,3. Бумаги Tele2 AB (ST:TEL2b) выросли в цене на 3,20 п. (3,25%), закрывшись на отметке 101,80.

Лидерами падения стали акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb), цена которых упала на 7,5 п. (0,60%), завершив сессию на отметке 1.238,5. Акции Nordea Bank (ST:NDA) снизились на 0,92 п. (1,07%), закрывшись на уровне 86,62, а H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) выросли в цене на 1,3 п. (1,08%) и завершили торги на отметке 125,9.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (464) превысило количество закрывшихся в минусе (171), а котировки 46 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,58%, или 0,37, достигнув отметки $63,74 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,66%, или 0,45, до $68,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,87%, или 11,60, до отметки $1.328,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,07% до 10,3079, а котировки USD/SEK повысились на 0,28%, достигнув отметки 8,4258.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 90,19.