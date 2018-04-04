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МОЭК за неделю взыскала через суды более 122 млн рублей долгов за тепло
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МОЭК за неделю взыскала через суды более 122 млн рублей долгов за тепло 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московская объединенная энергетическая компания за последнюю неделю марта через суды взыскала с должников более 122 миллионов рублей, большинство должников — управляющие компании, которые не перечисляют плату за тепло, за этот же период компания подала иски почти на 190 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.
«ПАО «МОЭК» за последнюю неделю марта 2018 года выиграл в судах различной инстанции 22 дела против потребителей-должников на сумму 122,8 миллиона рублей. В большинстве случаев неплательщиками выступают недобросовестные управляющие компании, которые собирают платежи с потребителей, но не доводят собранные средства до поставщика тепла — ПАО «МОЭК», — отмечается в сообщении.
В частности, среди компаний-должников, которые по итогам последних судебных решений обязаны расплатиться с МОЭК: ЖСК «Запад-4» (ВАО), ЖСК «Фотон» (ЗАО), ТСЖ «Братеевская, 33-1» (ЮАО), ООО «Управляющая компания „Прометей“ (ЗАО), ООО „Гарант-РЭСО. Юго-Запад“ (ЗАО), ТСЖ „Ретро-35“ (ЦАО), ООО „Смарт Сервис“ (СВАО) ООО „ПИК-Комфорт“ (ЮАО), ООО „Паттерн“ (ЮАО) и другие.
Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в „МОЭК“ системный характер. В период 26-30 марта 2018 года МОЭК подала в арбитражный суд иски о взыскании дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение на 189 миллионов рублей.
»Компания для решения проблем с должниками использует все возможные правовые механизмы и будет добиваться улучшения ситуации с платежами за поставленные потребителям услуги», — отметил начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.
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