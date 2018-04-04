Газовая геополитика: Россия может зайти в Евросоюз через Италию

Данные переговоры касаются «Турецкого потока»

Примечательно, что стороны в ходе этой беседы обсудили варианты взаимодействия при условии реализации «Газпромом» обеих ниток проекта «Турецкий поток», а также пришли к выводу, что европейская экономика нуждается в новых объемах газа.

Альвера рассказал Миллеру, что компания Snam готова способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья, что коррелирует с линией «Газпрома» о том, что вторая нитка «Турецкого потока» должна нести газ в Европу. Это подтверждает и ремарка Миллера о том, что «Газпром» готов продать доли этого проекта европейским компаниям.

Фактически, Миллер здесь заявил, что в случае, если «Турецкий поток» пойдет в Евросоюз , то «Газпром» готов поделиться долями и прибылью от этого проекта со своими европейскими контрагентами, как это и произошло в случае «Северного потока-2».

Впрочем, учитывая позицию Еврокомиссии , сорвавшей в 2014 году аналогичный проект в лице «Южного потока», который должен был ввести трубопровод в Евросоюз через территорию Болгарии , перспективы данного газопровода пока не ясны.

Италия является одной из целей южного российского газопровода

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что компанию Snam пока ничего не связывает с «Газпромом».

«Данная итальянская компания не является ни клиентом, ни продавцом услуг для «Газпрома», но она активно ищет проекты в других странах и, естественно, не могла пройти мимо «Турецкого потока», — констатирует Гривач.

Тем более, в рамках изначального проекта «Южного потока», который, правда, состоял не из двух ниток, а из четырех, в качестве конечных точек наряду с Австрией фигурировала Италия, поэтому данный интерес Snam является глубоко логичным.

«Таким образом, эта встреча Миллера и Альвера действительно обусловлена перспективами вывести газ из «Турецкого потока» на итальянский национальный рынок или на рынок государств Центральной Европы», — резюмирует Гривач.

Италия является востребованным рынком природного газа

Отметим, что Италия вообще является одним из наиболее перспективных рынков сбыта для любых газопроводов в Южной Европе, и это вызвано целым рядом объективных обстоятельств. Например, в Алжире добыча газа стагнирует при ощутимом росте собственного потребления, а Ливия , как известно, находится в состоянии распада, не вкладывает средства в инфраструктуру и является ненадежным поставщиком.

В результате, дело дошло до того, что под эгидой проблем Италии был организован политически выгодный, но экономически необоснованный проект газопровода TANAP из Азербайджана , который выйдет сверхдорогим и довезет до Европы минимальные объемы трубопроводного газа, причем есть подозрения, что часть из него будет еще и российского происхождения.

«На практике TANAP и «Северный поток-2» — это совершенно разные проекты. TANAP ориентируется на азербайджанский газ, и в рамках него уже строится Трансадриатический газопровод, который соединит Азербайджан и юг Италии. По «Турецкому потоку» пока ничего не ясно, хотя бы по тому вопросу, куда будет протекать данная труба — в Австрию или Италию. Здесь может быть много вариантов, причем компания Snam готова рассматривать любые из них в плане возможного двустороннего сотрудничества», — заключает Гривач.

Директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что перспективы прокладки «Турецкого потока» в Евросоюз сегодня туманны и здесь нельзя назвать конкретные сроки.

Многое будет зависеть от решения Еврокомиссии

По словам Сергея Сергеевича, пока все успехи здесь касаются поставки российского трубопроводного газа на внутренний рынок Турции — с этим проблем на сегодня нет, а вот с дальнейшим продолжением проекта в Евросоюз все обстоит намного сложнее.

«Здесь необходимо разрешение от Еврокомиссии, причем четкое и формализованное, поскольку без такого документа у нас не будет гарантий, что мы не столкнемся с новыми проблемами на стадии реализации данного проекта», — резюмирует Пикин.

Достаточно вспомнить известные тезисы, как российского политического руководства, включая президента РФ Владимира Путина и главы МИД Алексея Миллера, так и заявления руководства «Газпрома». Здесь все сходится к тому, что Россия не будет реализовывать этот проект до тех пор, пока не получит жестких гарантий со стороны европейских властей.

«У Австрии и Италии интерес к российскому газу, безусловно, есть, но без соответствующего разрешения со стороны Брюсселя любой подобный проект будет иметь совершенно неприемлемое количество рисков», — заключает Пикин.

Дело в том, что представители Еврокомиссии могут, как ограничить этот проект, так и сделать его попросту невозможным, что мы отлично помним и по ситуации с «Южным потоком» образца 2014 года.