Газовая геополитика: Россия может зайти в Евросоюз через Италию 

Деловая встреча руководителя российской компании «Газпром» Алексея Миллера и главного исполнительного директора итальянской компании Snam Марко Альвера является положительным событием для российской газовой отрасли — считает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач.
Данные переговоры касаются «Турецкого потока»
Примечательно, что стороны в ходе этой беседы обсудили варианты взаимодействия при условии реализации «Газпромом» обеих ниток проекта «Турецкий поток», а также пришли к выводу, что европейская экономика нуждается в новых объемах газа.
Альвера рассказал Миллеру, что компания Snam готова способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья, что коррелирует с линией «Газпрома» о том, что вторая нитка «Турецкого потока» должна нести газ в Европу. Это подтверждает и ремарка Миллера о том, что «Газпром» готов продать доли этого проекта европейским компаниям.
Фактически, Миллер здесь заявил, что в случае, если «Турецкий поток» пойдет в Евросоюз, то «Газпром» готов поделиться долями и прибылью от этого проекта со своими европейскими контрагентами, как это и произошло в случае «Северного потока-2».
Впрочем, учитывая позицию Еврокомиссии, сорвавшей в 2014 году аналогичный проект в лице «Южного потока», который должен был ввести трубопровод в Евросоюз через территорию Болгарии, перспективы данного газопровода пока не ясны.
Италия является одной из целей южного российского газопровода
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что компанию Snam пока ничего не связывает с «Газпромом».
«Данная итальянская компания не является ни клиентом, ни продавцом услуг для «Газпрома», но она активно ищет проекты в других странах и, естественно, не могла пройти мимо «Турецкого потока», — констатирует Гривач.
Тем более, в рамках изначального проекта «Южного потока», который, правда, состоял не из двух ниток, а из четырех, в качестве конечных точек наряду с Австрией фигурировала Италия, поэтому данный интерес Snam является глубоко логичным.
«Таким образом, эта встреча Миллера и Альвера действительно обусловлена перспективами вывести газ из «Турецкого потока» на итальянский национальный рынок или на рынок государств Центральной Европы», — резюмирует Гривач.
Италия является востребованным рынком природного газа
Отметим, что Италия вообще является одним из наиболее перспективных рынков сбыта для любых газопроводов в Южной Европе, и это вызвано целым рядом объективных обстоятельств. Например, в Алжире добыча газа стагнирует при ощутимом росте собственного потребления, а Ливия, как известно, находится в состоянии распада, не вкладывает средства в инфраструктуру и является ненадежным поставщиком.
В результате, дело дошло до того, что под эгидой проблем Италии был организован политически выгодный, но экономически необоснованный проект газопровода TANAP из Азербайджана, который выйдет сверхдорогим и довезет до Европы минимальные объемы трубопроводного газа, причем есть подозрения, что часть из него будет еще и российского происхождения.
«На практике TANAP и «Северный поток-2» — это совершенно разные проекты. TANAP ориентируется на азербайджанский газ, и в рамках него уже строится Трансадриатический газопровод, который соединит Азербайджан и юг Италии. По «Турецкому потоку» пока ничего не ясно, хотя бы по тому вопросу, куда будет протекать данная труба — в Австрию или Италию. Здесь может быть много вариантов, причем компания Snam готова рассматривать любые из них в плане возможного двустороннего сотрудничества», — заключает Гривач.
Директор Фонда энергетической политики Сергей Пикин в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что перспективы прокладки «Турецкого потока» в Евросоюз сегодня туманны и здесь нельзя назвать конкретные сроки.
Многое будет зависеть от решения Еврокомиссии
«Что касается первой нитки «Турецкого потока», то с этим проектом все обстоит нормально, что вчера было подтверждено и на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом», — констатирует Пикин.
По словам Сергея Сергеевича, пока все успехи здесь касаются поставки российского трубопроводного газа на внутренний рынок Турции — с этим проблем на сегодня нет, а вот с дальнейшим продолжением проекта в Евросоюз все обстоит намного сложнее.
«Здесь необходимо разрешение от Еврокомиссии, причем четкое и формализованное, поскольку без такого документа у нас не будет гарантий, что мы не столкнемся с новыми проблемами на стадии реализации данного проекта», — резюмирует Пикин.
Достаточно вспомнить известные тезисы, как российского политического руководства, включая президента РФ Владимира Путина и главы МИД Алексея Миллера, так и заявления руководства «Газпрома». Здесь все сходится к тому, что Россия не будет реализовывать этот проект до тех пор, пока не получит жестких гарантий со стороны европейских властей.
«У Австрии и Италии интерес к российскому газу, безусловно, есть, но без соответствующего разрешения со стороны Брюсселя любой подобный проект будет иметь совершенно неприемлемое количество рисков», — заключает Пикин.
Дело в том, что представители Еврокомиссии могут, как ограничить этот проект, так и сделать его попросту невозможным, что мы отлично помним и по ситуации с «Южным потоком» образца 2014 года.