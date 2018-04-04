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ОТЛК реорганизовали в новую компанию для развития грузового транзита
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ОТЛК реорганизовали в новую компанию для развития грузового транзита 

Rambler News Service 1 час назад
«Объединенная транспортно-логистическая компания» реорганизована в компанию «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), сообщили РЖД.
Новая компания будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта
«Данная мера позволит повысить вовлеченность всех акционеров в развитие проекта и создаст условия для его более динамичного развития», — говорится в сообщении.
Новая компания продолжит работу на основе бизнес-модели «без активов» с паритетным участием компаний-учредителей РЖД, ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК „Казакстан темiр жолы“ (по 33,33% акций). При этом пакеты акций компаний »Трансконтейнер» и «РЖД-Логистика» сохранены под контролем РЖД.
Ранее сообщалось, что акционеры ОТЛК на собрании 12 декабря приняли решение о реорганизации компании.
В декабре 2017 года в РЖД сообщили, что главной целью реорганизации ОТЛК является создание условий для РФ, Казахстана и Белоруссии управлять проектом на паритетных началах. Уставный капитал компании ОТЛК ЕРА составит 98,127 млн руб. ОТЛК ЕРА «будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта»
ОТЛК была создана в 2014 году по инициативе железных дорог России, Казахстана и Белоруссии в рамках интеграции трех стран на базе Единого экономического пространства и таможенного союза.
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