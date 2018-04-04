ОТЛК реорганизовали в новую компанию для развития грузового транзита

«Объединенная транспортно-логистическая компания» реорганизована в компанию «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), сообщили РЖД

Новая компания будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта

«Данная мера позволит повысить вовлеченность всех акционеров в развитие проекта и создаст условия для его более динамичного развития», — говорится в сообщении.

Новая компания продолжит работу на основе бизнес-модели «без активов» с паритетным участием компаний-учредителей РЖД, ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК „Казакстан темiр жолы“ (по 33,33% акций). При этом пакеты акций компаний »Трансконтейнер» и «РЖД-Логистика» сохранены под контролем РЖД.

Ранее сообщалось, что акционеры ОТЛК на собрании 12 декабря приняли решение о реорганизации компании.

Казахстана и В декабре 2017 года в РЖД сообщили, что главной целью реорганизации ОТЛК является создание условий для РФ Белоруссии управлять проектом на паритетных началах. Уставный капитал компании ОТЛК ЕРА составит 98,127 млн руб. ОТЛК ЕРА «будет осуществлять основную производственную деятельность ОТЛК по оперированию и развитию грузового транзита на территории стран-участников проекта»

ОТЛК была создана в 2014 году по инициативе железных дорог России, Казахстана и Белоруссии в рамках интеграции трех стран на базе Единого экономического пространства и таможенного союза.