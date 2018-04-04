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Северный обход Нижнего Новгорода могут построить в рамках ГЧП
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Северный обход Нижнего Новгорода могут построить в рамках ГЧП 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как заявил 4 апреля, в среду, на заседании правительства Нижегородской области, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов, подготовлено обращение в Минэкономразвития РФ с предложениями по включению региона в пилотный проект «инфраструктурной ипотеки».
Планируется, что в рамках ГЧП могут быть построены три объекта.
Кроме 36-километрового Северного обхода, затраты на строительство которого составят 28 млрд рублей, это 24-километровый обход Балахны стоимостью около 10 млрд рублей, а также реконструкция автомобильной дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород со строительством транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Протяженность последнего участка -19,7 км, а ориентировочная стоимость — около 6,6 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что строительство северного обхода Нижнего Новгорода откладывается на неопределенный срок.
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