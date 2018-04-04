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Китай впервые стал мировым лидером по кассовым сборам от кинопроката
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Китай впервые стал мировым лидером по кассовым сборам от кинопроката 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Китай по итогам января-марта 2018 года впервые стал лидером по кассовым сборам от кинопроката, передает NBC.
Уточняется, что китайские зрители потратили за три месяца на билеты в кино 20,2 млрд юаней (около 3,2 млрд долларов). Это на 39% больше показателя аналогичного периода 2017 года.
При этом сборы в странах Северной Америки в первом квартале этого года составили 2,89 млрд долларов.
В январе-марте самым популярным у китайских зрителей стал фильм «Операция „Красное море“, на втором месте — „Черная пантера“, на третьем — „Тихоокеанский рубеж-2“.
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