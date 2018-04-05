Индийская GAIL начнет импортировать СПГ по контракту с «Газпромом» в мае

Индийская компания GAIL начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) в рамках контракта с «Газпромом» в мае 2018 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра нефти и газа Индии Дхармендру Прадхана.

«GAIL начнет получать СПГ в рамках пересмотренного соглашения с Gazprom Marketing & Trading Singapore в мае», — отметил Прадхан.

Долгосрочный договор купли-продажи СПГ в объеме до 2,5 млн тонн СПГ был заключен GAIL и Gazprom Marketing & Trading Singapore (GMTS) в 2012 году. Начало поставок по контракту запланировано на второй квартал 2018 года.

В январе 2018 года «Газпром» и индийская GAIL договорились о корректировке цены на сжиженный природный газ (СПГ) и контрактных объемов поставок в адрес индийской компании.