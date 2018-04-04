Аудитор «Открытие Холдинга» указал на неопределенность в непрерывности деятельности компании

Аудитор «Открытие Холдинга» — компания «Развитие бизнес-систем» (РБС) — указал на неопределенность в непрерывности деятельности компании на фоне отрицательной динамики финансовых результатов. Об этом говорится в аудиторском заключении к отчетности «Открытие Холдинга» за 2017 год по международным стандартам аудита (МСА).

«Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного общества «Открытие Холдинг» продолжать свою деятельность непрерывно. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом», — отмечается в документе.

Аудиторы отмечают отрицательную динамику результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году. «Основными причинами существенного снижения стоимости чистых активов акционерного общества „Открытие Холдинг“ послужили внешние факторы: снижение рыночной стоимости акций и облигаций ПАО Банк „ФК Открытие“ в течение 2017 года», — говорится в заключении. В частности, убыток от переоценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги «ФК Открытие» составил 68,67 млрд руб. Резервы под обесценение финансовых вложений в бумаги «ФК Открытие», а также по правам требования к банку «ФК Открытие» были созданы в размере 62,7 млрд руб.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года величина чистых активов акционерного общества «Открытие Холдинг» имеет значение 1,47 млрд рублей, что меньше величины уставного капитала, составляющего по состоянию на 31 декабря 2017 года 1,54 млрд рублей», — говорится в документе.

На момент публикации материала в пресс-службе «Открытие Холдинга» не ответили на запрос RNS.

«Мы обращаем внимание на пункт 19 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовой форме за 2017 год, в котором указано, что акционерное общество «Открытие Холдинг» способно продолжать свою деятельность с учетом всей имеющейся информации, несмотря на тот факт, что величина чистых активов по состоянию на 31 декабря 2017 года меньше величины уставного капитала», — подчеркивают аудиторы.

Чистый убыток «Открытие Холдинга» по итогам 2017 года составил 121,36 млрд руб. В 2016 году чистая прибыль холдинга составляла 32 млрд руб.