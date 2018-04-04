В правительстве Ставрополья рассказали, у кого сколько акций аэропорта

Заместитель председателя правительства Ставрополья , министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов опроверг информацию о том, что правительство края продало акции аэропорта «Ставрополь». Новость о том, что владельцем международного аэропорта «Ставрополь» стала компания «Новапорт» и край полностью потерял контроль над предприятием, появилась накануне. «Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем, владельцем 51,2% акций остаётся правительство Ставропольского края», — заявил Петрашов.