МОСКВА, 4 апреля — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «ПИК» в рамках планируемого размещения биржевых облигаций объемом 7 миллиардов рублей ориентирует инвесторов на ставку первого купона около 7,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ставки второго-двадцатого купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 0,5%. Заявки на облигации компания планирует собрать 5 апреля, техническая часть размещения назначена на 6 апреля.
К размещению по открытой подписке планируются 7 миллионов облигаций серии БО-П04 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Купонный период — полгода.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года. Организатором размещения выступит Совкомбанк.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.