Ориентир купона по облигациям ПИК на 7 млрд рублей — около 7,75% — источник

Ставки второго-двадцатого купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 0,5%. Заявки на облигации компания планирует собрать 5 апреля, техническая часть размещения назначена на 6 апреля.

К размещению по открытой подписке планируются 7 миллионов облигаций серии БО-П04 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Купонный период — полгода.

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года. Организатором размещения выступит Совкомбанк