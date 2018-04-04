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Запасы нефти в США неожиданно упали
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Запасы нефти в США неожиданно упали 

Вести Экономика 4 апреля 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Запасы нефти в США неожиданно упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) нарастили производство, сообщило в среду Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Запасы сырой нефти упали на 4,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 30 марта, хотя аналитики ожидали увеличения показателя на 246 тыс. баррелей.
Нефть сорта Brent упала на $0,4, или 0,6%, до $67,72 за баррель к 14:59 по Гринвичу. Американская нефть упала в цене на $0,42, или 0,7%, до $63,09 за баррель.
Нефтеперерабатывающие предприятия США начинают перезапускать производство после сезонных работ по техническому обслуживанию перед летними месяцами, когда отмечается высокий спрос.
Запасы нефти на побережье Мексиканского залива сейчас на 21% ниже уровня прошлого года, отметили аналитики.
По данным EIA, запасы сырой нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 3,7 млн баррелей.
Добыча нефти в США продолжала расти, достигнув нового еженедельного показателя в 10,46 млн баррелей в день по сравнению с 10,433 млн баррелей в день на прошлой неделе.
Запасы бензина упали на 1,1 млн баррелей, хотя аналитики предсказывали падение на 1,3 млн баррелей.
Запасы дистиллятов, которые включают дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 537 тыс. баррелей против ожиданий снижения на 1,1 млн баррелей, свидетельствуют данные EIA.
Чистый импорт нефти в США упал на прошлой неделе на 847 тыс. баррелей в день, в то время как экспорт увеличился более чем на 2 млн баррелей в день.
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 Ещё 7 источников 
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