Ещё
ГК ПИК планирует 5 апреля собрать заявки на облигации на 7 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ГК ПИК планирует 5 апреля собрать заявки на облигации на 7 млрд руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Девелоперская группа компаний «ПИК» планирует 5 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Техническая часть размещения назначена на 6 апреля.
К размещению по открытой подписке планируются 7 миллионов облигаций серии БО-П04 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года.
Группа «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.
РИА Недвижимость: последние новости
В I квартале сумма новых контрактов ГК "А101" увеличилась на 85% Суд прекратил дело по иску девелопера океанариума к офшору Аблязова "Дом.РФ" снизил ориентир купона по облигациям на 15 млрд руб до 6,7-6,8%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию85
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»304
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии97
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна80
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение