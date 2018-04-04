ГК ПИК планирует 5 апреля собрать заявки на облигации на 7 млрд руб

Техническая часть размещения назначена на 6 апреля.

К размещению по открытой подписке планируются 7 миллионов облигаций серии БО-П04 номиналом 1 тысяча рублей с погашением через 10 лет. Выпуск предусматривает возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2016 года.