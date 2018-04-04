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ФАС одобрила создание совместного предприятия Сбербанка и «Яндекса»
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ФАС одобрила создание совместного предприятия Сбербанка и «Яндекса»
Говорит Москва
34 минуты назад
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Об этом говорится на
сайте ФАС
, передаёт
РИА Новости
.
В декабре
Сбербанк
и
«Яндекс»
подписали соглашение о создании на базе «Яндекс. Маркета» совместного предприятия. По условиям договора, Сбербанк покупает вновь выпущенные акции на сумму 30 млрд рублей. Стороны будут иметь равные доли в компании.
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