Поток или цена: Еврокомиссия запуталась в своей газовой политике по России

Информация о том, что Еврокомиссия может в апреле закрыть дело против «Газпрома» по антимонопольным претензиям является позитивной, но все-таки не нужно ее переоценивать — считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов

Еврокомиссия и «Газпром» спорят по отпускным ценам на газ Дело в том, что с 2012 года Еврокомиссия проводит разбирательство в отношении «Газпрома» по причине того, что эта российская компания продает газ по разным отпускных ценам для государств Центральной и Восточной Европы.

В 2013 году ситуация дошла до того, что Еврокомиссия заявила о своих подозрениях в отношении «Газпрома», что данная российская компания якобы злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке государств Центральной и Восточной Европы. На это «Газпром» заявил, что такие обвинения могут быть способом продавить снижение отпускных цен на российский трубопроводный газ.

Это известная проблема отношений «Газпрома» с европейскими потребителями, поскольку российская компания продает им газ по разным отпускным ценам, дифференцируя их в зависимости от масштабов закупки и ряда других сопутствующих факторов.

Именно поэтому среди европейских государств в наиболее выгодном положении находится Германия , из-за чего правительство этой страны идет на лоббирование «Северного потока-2», несмотря на общее ухудшение двусторонних отношений с Россией

Еврокомиссия использует здесь свою стандартную процедуру

В 2015 году Еврокомиссия отправила «Газпрому» список претензий, которые были урегулированы российской компанией и европейским административным органом в досудебном порядке. В результате чего, и появилась информация о перспективах закрытия данных разбирательств, но это будет сделать непросто из-за общего антироссийского информационного фона в Европе.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что различные претензии со стороны Еврокомиссии крупным международным компаниям стали в Евросоюзе обычной практикой.

«Поэтому все эти разбирательства являются не враждебным действием со стороны Еврокомиссии в отношении «Газпрома», а в первую очередь стандартной торгово-экономической практикой европейских властей», — заключает Фролов.

Таким образом, Еврокомиссия пытается защитить наднациональный рынок Евросоюза и создать режим наибольшего благоприятствования всем его участникам, тем более, на европейские власти оказывается давление со стороны Польши и государств Прибалтики, которые чувствуют себя перманентно ущемленными любыми возможными действиями России.

Данная ситуация — это частный спор «Еврокомиссии» и «Газпрома»

«Так что, в Евросоюзе постоянно идут различные споры, в рамках которых предприятия склоняют к тому, чтобы они компенсировали затраты европейских потребителей на их конечную продукцию», — резюмирует Фролов.

В качестве наиболее яркого примера здесь можно назвать скандал с Microsoft , и это на практике не привело к претензиям со стороны данной американской компании, что Еврокомиссия «ее особенно не любит». Другой вопрос, что в связи со всей этой шумихой в рамках глобальной политики, мы воспринимаем любые такие претензии намного серьезней, чем раньше.

«Различные споры здесь возникали неоднократно, часть из них удовлетворялись в сторону европейских потребителей, а часть оставались для них без всякого положительного результата. Это нормально, поэтому данное событие тоже не является знаменательным, хотя мы все вместе можем порадоваться тому, что у «Газпрома» теперь меньше неприятностей», — констатирует Фролов.

Соответственно, как считает эксперт, вряд ли здесь можно провести какие-либо параллели с другими конфликтными точками между «Газпромом» и Еврокомиссией — например, с газопроводом «Северный поток-2» и разбирательствам с «Нафтогазом»

Ситуация с «Северным потоком-2» — это совершенно другой прецедент

«Здесь нужно понимать, что главной задачей Еврокомиссии является защита европейских потребителей, поэтому данная структура старается делать так, чтобы компании, которые, по ее мнению, превышают какие-то допустимые пределы, компенсировали бы понесенные расходы со стороны Евросоюза. Здесь работает именно такая логика», — заключает Фролов.

В то же время, текущие претензии Еврокомиссии по «Северному потоку-2» не имеют ничего общего с защитой потребителей в Евросоюзе, и именно из-за этого данный проект близок к своей практической реализации, несмотря на все политическое давление.

«Поэтому подобная политика Евросоюза по энергетическим проектам часто завязана на таком большом клубке противоречий, что попросту противоречит всем тем нормам, которые официально пытается соблюдать в этих вопросах Брюссель », — резюмирует Фролов.

В результате, как полагает Александр Сергеевич, в настоящее время данный клубок противоречий часто выступает не способом защиты европейских потребителей, а настоящей удавкой на их шеях.

«Просто потому, когда Еврокомиссия начинает на полном серьезе говорить, что проект «Северный поток-2» является плохим по той причине, что он якобы нарушает какие-то интересы потребителей, хочется поинтересоваться у лиц, которые это говорят, понимают ли они то, какие реальные экономические проблемы решает данный инфраструктурный проект», — констатирует Фролов.

Это важное обстоятельство, поскольку господа в Еврокомиссии, наверняка, понимают, что их стилистика противоречит реальному положению дел и вызвана исключительно политическими причинами. И очень хорошо, что в других аспектах своих отношений с российской компанией «Газпром» европейская администрация сохраняет благоразумие.