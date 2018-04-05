Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД выросла в I квартале в 1,6 раза

Погрузка зерна в январе-марте 2018 года на сети компании «Российские железные дороги» составила около 7,5 млн тонн, что на 41,5% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. При этом на экспорт отправлено более 4,6 млн тонн зерна (+65,6% к уровню 2017 года), сообщили в РЖД.

Лидерами по объемам погрузки зерна за первый квартал 2018 года стали Саратовская (648,2 тыс. тонн, рост в 2,9 раза по сравнению с первым кварталом 2017 года), Тамбовская (540,8 тыс. тонн, +97,7%), Волгоградская (517 тыс. тонн, рост в 2,2 раза), Курская (499 тыс. тонн, +24,1%), Липецкая (417,8 тыс. тонн, рост в 2,1 раза), Воронежская (405,2 тыс. тонн, +69%) области.

Также позитивная динамика погрузки по итогам января-марта отмечена в таких регионах, как Новосибирская (рост в 2,9 раза, 185,3 тыс. тонн), Пензенская (рост в 2,5 раза, 283,8 тыс. тонн), Астраханская (рост в 2,4 раза, 260 тыс. тонн), Самарская (рост в 2,3 раза, 160,1 тыс. тонн), Ульяновская (рост в 2,3 раза, 76,7 тыс. тонн), Оренбургская (рост в 2,1 раза, 228 тыс. тонн), Омская (+67,3%, 299,9 тыс. тонн), Орловская (+62,2%, 250,1 тыс. тонн).

Ранее правление РЖД установило понижающий коэффициент 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.