ФАС одобрила ходатайство Сбербанка и «Яндекс. Маркета» о создании совместного предприятия 

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство Сбербанка и «Яндекс. Маркета» о создании совместного предприятия, говорится в сообщении ведомства.
«Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.
В середине декабря Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в области электронной коммерции на базе «Яндекс. Маркета». «По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции „Яндекс. Маркета“ на сумму 30 млрд рублей (около $500 млн)», — говорилось в заявлении.
Стоимость предприятия без учета будущей синергии тогда оценивалась в 60 млрд руб. Предполагается, что обе компании будут владеть равными долями в новом СП.
28 февраля президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что его организация подала соответствующее ходатайство в ФАС. «Мы намерены закрыть эту сделку до конца июня 2018 года», — говорил Греф.