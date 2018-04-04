ФАС одобрила ходатайство Сбербанка и «Яндекс. Маркета» о создании совместного предприятия

«Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.

В середине декабря Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в области электронной коммерции на базе «Яндекс. Маркета». «По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции „Яндекс. Маркета“ на сумму 30 млрд рублей (около $500 млн)», — говорилось в заявлении.

Стоимость предприятия без учета будущей синергии тогда оценивалась в 60 млрд руб. Предполагается, что обе компании будут владеть равными долями в новом СП.