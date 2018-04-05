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Цукерберг признал себя лучшим для управления Facebook
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Цукерберг признал себя лучшим для управления Facebook, несмотря на скандал с утечкой данных 

RB.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что он остается лучшим руководителем для компании, несмотря на скандал из-за утечки данных 87 млн пользователей соцсети. Об этом Цукерберг сказал в ходе беседы с журналистами, пишет TechCrunch.
Один из журналистов спросил Цукерберга, продолжает ли тот считать себя лучшим руководителем для Facebook в дальнейшем.
«Да. Думаю, жизнь предполагает, что надо учиться на ошибках и искать что-то, что позволит двигаться дальше», — считает глава Facebook.
Цукерберг «не в курсе», обсуждалось ли в совете директоров компании его увольнение. При этом его отставки потребовал один из акционеров Скотт Стрингер (Scott Stringer), подконтрольные ему фонды вложили в акции компании $1 млрд, сообщил Business Insider.
Глава Facebook сказал, что компания придерживается «идеалистичных и оптимистичных» взглядов, добавив, что в первую очередь соцсеть фокусировалась на положительных аспектах общения между людьми.
«Однако сейчас становится понятно, что мы делали недостаточно», — признал Цукерберг.
По его словам, компания не предусмотрела и не предотвратила использование соцсети c целью причинения вреда.
«Мы недостаточно внимательно отнеслись к вопросу нашей отвественности, это была огромная ошибка. Это была моя ошибка», — отметил глава Facebook.
Скандал вокруг соцсети развернулся после публикаций в СМИ об использовании данных миллионов пользователей британской компанией Cambridge Analytica во время президентских выборов в США в 2016 году.
Ряд инвесторов подали иск против Facebook на фоне скандала из-за утечки данных, указав на убытки из-за «неправомерных действий и бездействия» компании, а также «стремительного падения рыночной стоимости» акций.
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