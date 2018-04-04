«Газпром» увеличил экспорт газа в Италию в марте почти вдвое — до 2,1 млрд кубометров

«Газпром» увеличил экспорт газа в Италию в марте 2018 года почти в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,12 млрд кубометров, говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam Марко Альвера.

«С 1 по 31 марта 2018 года объем экспорта российского газа в Италию составил 2,12 млрд кубометров — на 99% или на 1,06 млрд кубометров больше, чем в марте 2017 года (1,07 млрд кубометров)», — отмечает «Газпром».

С 1 по 3 апреля 2018 года поставки, по предварительным данным, выросли на 7,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года.

В 2017 году «Газпром» поставил в Италию 23,8 млрд кубометра газа.