На Украине подсчитали ущерб от хищений в крупнейшем банке страны

Ущерб от хищений и мошенничества в одном из крупнейших банков Украины — «ПриватБанке» — составил 150 млрд гривен (около 6 млрд долларов). Такую сумму назвал глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, выступая в среду в Верховной раде , сообщают украинские информагентства.

«150 млрд гривен — это то, что было украдено уже после революции достоинства. Банк был фактически финансовой пирамидой, которая строилась годами», — заявил Сытник.

Он отметил, что в возбуждённых уголовных делах фигурируют экс-владельцы этого банка и сотрудники Национального банка Украины.

Кроме того, на сегодняшний день более сотни уголовных производств находятся в судах, в том числе и в отношении тех людей, которые сидят в этом депутатском зале, сказал руководитель антикоррупционного бюро.

По его словам, по каждому из этих дел собрано достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора. Сытник призвал депутатов не откладывать вопрос создания Антикоррупционного суда.

1 марта Верховная рада приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Его создания требуют западные партнёры Украины, в том числе США и мировые финансовые доноры, включая МВФ