На 2,2% в марте выросли продажи новых легковушек во Франции

На 2,2% в марте выросли продажи новых легковушек во Франции В марте этого года на 2,2% в годовом выражении увеличились продажи новых легковых автомобилей во Франции. Всего здесь было продано 231 110 машин. Продажи новых LCV за тот же период выросли на 8,2% и составили 48 222 ед. Таким образом в прошлом месяце авторынок страны вырос в целом на 3,2% и составил 279 332 ед.

За первый квартал текущего года во Франции было реализовано 556 849 новых легковушек. Это почти на 3% превышает прошлогодние продажи в стране. Рынок LCV за этот период показал рост на 6,06%, до уровня 116 766 ед. техники. В целом же авторынок Франции вырос в продажах за январь-март 2018 года на 3,45% и достиг отметки в 673 615 реализованных авто.

Напомним, что российский рынок легковых автомобилей, согласно данным «Автостат Инфо», продемонстрировал в январе-феврале 2018 года рост на 21,3% в годовом сравнении. В количественном выражении продажи новых машин увеличились соответственно с 158 354 до 192 130 ед.