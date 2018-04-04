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Инвестиции в новую Москву за 5 лет составили свыше 800 млрд рублей
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Инвестиции в новую Москву за 5 лет составили свыше 800 млрд рублей 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
С момента присоединения новых территорий к Москве в 2012 году объем вложенных в их развитие инвестиций превысил 800 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
«Каждый год в строительство объектов недвижимости и в развитие инфраструктуры на территории ТиНАО инвестируется не менее 150 миллиардов рублей. В целом за прошедшее с момента присоединения новых территорий к Москве время (с 1 июля 2012 года — ред.) в строительную отрасль ТиНАО вложено порядка 800 миллиардов рублей», — заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, три четверти инвестиций — это внебюджетные средства.
«Вся жилая недвижимость, большинство объектов для создания рабочих мест строятся инвесторами. Бюджет города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно инвестирует в строительство метрополитена, автомобильных дорог, эстакад, инженерных сетей, социальных объектов», — добавил глава департамента.
Жидкин подчеркнул, что новая Москва — это долгосрочный и крайне интересный с градостроительной точки зрения мегапроект.
«Инвестиции в развитие этих территорий к 2035 году, по нашим расчетам, должны составить не менее 7 триллионов рублей, в том числе 5 триллионов — это привлеченные внебюджетные средства», — заключил он.
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