ЦБ аннулировал лицензию Центрального московского депозитария

Банк России 4 апреля принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ООО «Центральный московский депозитарий». Сообщение об этом опубликовано регулятором в четверг, 5 апреля.

По информации на сайте ЦМД, 6 октября 2017 года общим собранием участников было принято решение о прекращении осуществления организацией депозитарной деятельности и подаче в ЦБ заявления об аннулировании лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Клиентам предлагалось оперативно обратиться в компанию для проведения окончательных взаиморасчетов и расторжения договоров.

Между тем в сегодняшнем сообщении Центробанка указано, что решение об аннулировании лицензии ЦМД было принято из-за неоднократного в течение одного года нарушения компанией требований законодательства РФ о ценных бумагах.

«Действие лицензии прекращается с 4 июня 2018 года. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 4 июня 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Также Центробанк из-за нарушений аннулировал квалификационные аттестаты топ-менеджеров ЦМД. Так, аннулированы аттестаты председателя правления ЦМД Станислава Одинокова по квалификациям «специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» и «специалист финансового рынка по депозитарной деятельности» и квалификационные аттестаты заместителя руководителя, начальника отдела внутреннего контроля ЦМД Светланы Зайцевой по квалификациям «специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и «специалист финансового рынка по депозитарной деятельности».

ООО «ЦМД» работает на рынке ценных бумаг с 1995 года. На сайте компании основными направлениями ее деятельности указаны кастодиальное обслуживание (хранение и учет ценных бумаг клиентов с предоставлением клиентам возможности участия в торговых сессиях на бирже) и консультационные услуги на рынке ценных бумаг.

Продуктовый виджет

Напомним, в 2010—2011 годах СМИ освещали громкую историю с аннулированием лицензии у ОАО «Центральный московский депозитарий», которое работало с 1994 года и являлось одним из крупнейших российских регистраторов. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР, ныне упразднена, функции переданы в ЦБ) в сентябре 2010 года приняла решение об аннулировании лицензии ОАО «ЦМД» по итогам плановой проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, с отсрочкой вступления решения в силу до февраля 2011-го из-за масштабности бизнеса регистратора. ОАО «ЦМД» добивалось отмены решения об аннулировании лицензии, обратившись в правительство и в суд. В тот же период сообщалось о возможности покупки бизнеса ОАО «ЦМД» банком ВТБ , но сделка не состоялась.

Приказ ФСФР в итоге начал действовать в августе 2011 года. В начале 2012-го сообщалось, что Высший арбитражный суд отказал ОАО «ЦМД» в пересмотре судебных актов, подтвердивших законность аннулирования его лицензии.

На странице ОАО «ЦМД» в ЕГРЮЛ указано, что компания прекратила деятельность в декабре 2014 года «путем реорганизации в форме присоединения». Правопреемником значится ЗАО «Депозитресурс». Эта компания, позже преобразованная в ООО, прекратила деятельность в июле 2017-го, свидетельствуют данные реестра юрлиц.