Трамп вновь раскритиковал Amazon

Президент Дональд Трамп во вторник усилил свои атаки на Amazon.com Inc. , заявив, что компания получает прибыль за счет налогоплательщиков и вытесняет из бизнеса традиционные розничные магазины, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Strett Journal.

В утреннем твите он написал, что Amazon «должна оплачивать эти расходы (и даже больше), а не перекладывать их на американского налогоплательщика».

Этот твит стал уже пятым с тех пор, как Трамп нацелился на Amazon, акции которой под натиском президента начали падать, хотя по итогам вчерашней сессии они частично восстановились.

В своем последнем твите Трамп также упомянул Почтовую службу США , которая, на его взгляд, несет многомиллиардные убытки из-за условий доставки посылок Amazon.

"Руководители Почтовой службы не имеют представления об этом (или все же имеют?!)" — написал он.

В своих твитах за последний год Трамп неоднократно жаловался на то, как газета освещает некоторые темы, и бездоказательно предположил, что она является «лоббистом» Amazon.

Представители Amazon и Почтовой службы США отказались от комментариев.

Фред Райан, публицист и генеральный директор Washington Post, во вчерашнем заявлении указал следующее: «В части публикации новостей и принятии редакторских решений Washington Post функционирует абсолютно независимо. Только мы решаем, что публиковать. Опрометчиво и непорядочно предполагать, что газета используется для продвижения других коммерческих интересов Джеффа».

За последнюю неделю акции Amazon пострадали на фоне общерыночного спада и новостей о негодовании Трампа в отношении Amazon. За последнюю неделю до завершения вчерашней сессии они подешевели на 8%.

На встрече с главами правительств стран Балтии, которая состоялась вечером во вторник в Белом доме, Трамп вновь обрушился на Amazon.

"Мы предоставляем Amazon субсидию, — заявил он. — Взгляните на Почтовую службу, которая теряет миллиарды долларов. Причем расплачиваются за это налогоплательщики".

Президент сказал, что он предпримет меры, чтобы заставить Amazon оплачивать услуги Почтовой службы США по более высоким ставкам.

По закону Почтовая служба США сама покрывает свои расходы. Хотя она не получает годовую субсидию за счет средств налогоплательщиков, конгресс компенсирует ей расходы по некоторым услугам, например за доставку почты слепым избирателям и избирателям, находящимся за рубежом.

Кроме того, во вторник Трамп сокрушался о том влиянии, которое, по его словам, Amazon оказывает на другие бизнесы. «На всей территории США ретейлеры вытесняются из бизнеса, — заявил он. — Только посмотрите на все эти маленькие города, в каждом из которых раньше была замечательная главная улица с множеством мелких магазинчиков — теперь их нет», — сказал он.

Один источник, который регулярно общается с Трампом, утверждает, что основной мотив, кроющийся за атаками президента на Amazon, заключается в его недовольстве тем, как Washington Post освещает новости. «Он связывает эти две компании», — сказал источник.

"Он упоминал тот факт, что газетой Washington Post единолично владеет Джефф Безос, и Безос использует ту же структуру, чтобы критиковать президента и его администрацию", — добавил источник.