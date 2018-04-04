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Экс-главу «Спурт-Банка» заподозрили в злоупотреблении полномочиями
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Экс-главу «Спурт-Банка» заподозрили в злоупотреблении полномочиями 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами. По словам начальника главного следственного управления МВД по Республике Татарстан Владимира Изаака, «проблемные» кредиты в общей сложности превышают 220 млн рублей.
Напомним, лицензия у казанского банка была отозвана 21 июля 2017 года. К тому моменту размер обязательств организации превышал 12,55 миллиардов рублей при стоимости всего имущества около 8,33 миллиардов. Требования кредиторов к «Спурт Банку» по итогам 2017 года составили 11,75 миллиарда рублей.
Следствие по делу Даутовой продолжается.
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