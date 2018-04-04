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«Русал» ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми с запасами в 65 млн тонн
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«Русал» ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми с запасами в 65 млн тонн 

Rambler News Service 48 минут назад
Алюминиевая компания «Русал» начала добычу бокситов на Верхне-Щугорском месторождении (Княжпогостский район Республики Коми), его балансовые запасы составляют около 65 млн тонн руды, сообщили в компании.
Срок отработки актива — более 20 лет.
В компании отметили, что в середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов, и запасы актива заканчиваются, поэтому для сохранения стабильного уровня добычи «Русал» инвестировал в развитие производства в Республике Коми в период 2016-2017 гг. более 3 млрд рублей.
«Начало добычи на Верхне-Щугорском месторождении открывает новую страницу в истории «Боксита Тимана». Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи», — отметил президент «Русала» Владислав Соловьев.
Предприятие «Боксит Тимана» было основано в 1992 году и занимается освоением бокситовых месторождений на Среднем Тимане. По итогам 2017 года произведено 3,2 млн тонн товарной продукции, что на 3,2% больше, чем в 2016 году. «Боксит Тимана» поставляет сырье для Уральского алюминиевого завода.
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