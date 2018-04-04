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«Агрокомплекс» семьи Ткачева закончил 2017 год с убытком в 2,1 млрд рублей
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«Агрокомплекс» семьи Ткачева закончил 2017 год с убытком в 2,1 млрд рублей 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. АО «Фирма Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в 2017 году получил чистый убыток в размере 2,11 млрд рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на центр раскрытия корпоративной информации. Валовая прибыль компании по сравнению с 2016 годом упала с 16 млрд рублей до 15,41 млрд рублей, а выручка, наоборот, возросла с 44,76 млрд рублей до 46,68 млрд рублей.
Генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина отказался комментировать СМИ финансовые дела агрохолдинга. В 2016 и 2015 году фирма получала прибыль 6,6 млрд рублей и 2,9 млрд рублей соответственно.
Бенефициарами АО «Фирма Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» являются члены семьи министра сельского хозяйства РФ, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Компания была основана в 1993 году отцом главы Минсельхоза Николаем Ткачевым. Холдинг объединяет более 60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, мясопереработкой, хранением и логистикой. «Агрокомплекс» считается одной из крупнейших в стране сельскохозяйственных предприятий, занимает лидирующие позиции по производству молока и риса.
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