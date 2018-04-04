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Выручка аэропорта Кургана сократилась почти на треть в 2017 году
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Выручка аэропорта Кургана сократилась почти на треть в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Выручка аэропорта Кургана почти на треть сократилась в прошлом году по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности аэропорта.
"Выручка за январь — декабрь 2017 года — 93,07 млн рублей. За январь — декабрь 2016 года — 130,5 млн рублей", — говорится в документе.
Убыток аэропорта Кургана сократился с 13,7 до 4 млн рублей, а кредиторская задолженность, напротив, увеличилась с 17,9 до 28,4 млн рублей. «В I квартале 2018 года пассажиропоток в аэропорту Кургана увеличился более чем на 50%. В этом году аэропорт намерен выйти на прибыль», — пояснил ТАСС директор ОАО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко.
Курганский аэропорт станет базой большого транспортного узла. Для этого планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, контейнерного и грузового терминалов и склада товаров.
С открытием транспортно-логистического центра маршрутная сеть в аэропорту Курган будет построена не только на внутренних авиалиниях, но и на международных. Ожидается, что туроператоры откроют чартеры на такие популярные направления, как Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай.
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